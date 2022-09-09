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Головин: ЛЧ – особенный турнир, все стремятся туда. Но и в ЛЕ у «Монако» хорошая группа

Головин: ЛЧ – особенный турнир, все стремятся туда. Но и в ЛЕ у «Монако» хорошая группа
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Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, не разочарован ли он из-за попадания команды в Лигу Европы, а не Лигу чемпионов.

«Нет ли разочарования от того, что не играем в Лиге чемпионов? Конечно, это особенный турнир, все стремятся туда попасть — но и в Лиге Европы у нас хорошая, интересная группа. Каждый соперник со своим стилем, каждый будет играть на победу. Тем интереснее будут предстоящие матчи», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, накануне «Монако» переиграл «Црвену Звезду» со счётом 1:0. Соперниками монегасков по группе являются также венгерский «Ференцварош» и турецкий «Трабзонспор». Их матч закончился победой команды из Венгрии — 3:2. «Црвена Звезда», «Ференцварош» и «Трабзонспор» — действующие чемпионы своих стран.

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