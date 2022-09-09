Каррагер назвал клоунадой игру «Ливерпуля» в защите в матче с «Наполи»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, являющийся в настоящее время экспертом на телевидении, раскритиковал защитника команды Джо Гомеса за игру в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Наполи». Встреча команд закончилась со счётом 4:1 в пользу неаполитанцев. Итальянский клуб забил три мяча ещё в первом тайме.
«Такая игра в обороне шокирует. Гомес провёл один из самых плохих таймов, какой только возможен. Поэтому его и заменили после перерыва.
«Наполи» за первый тайм должен был забить четыре – пять мячей. А мы говорим о футболистах, которые выигрывали Лигу чемпионов и АПЛ. Это просто стыд. То, что мы увидели — настоящая клоунада», — цитирует Каррагера SkySports.
Ранее Каррагер предположил, что «Ливерпуль» мог дойти до конца своего цикла.
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