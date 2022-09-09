«Меня приглашали раз десять». Дмитрий Комбаров высказался о медиафутболе в России

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров рассказал, что его часто приглашали в медийные команды. Также он поделился мнением о развитии медийного футбола в России.



«Они развиваются такими темпами, что, может, скоро станут профессиональной лигой. Я позитивно к этому отношусь. Когда рождается что-то новое, всегда есть какие-то недочёты. Но потом все моменты исправляются и появляется фундаментальная платформа. Я видел нарезки в Youtube, но игры особо не смотрел. Приглашали ли меня в медиакоманды? Раз десять, но всегда отказывался», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.



Последним клубом в игровой карьере защитника были самарские «Крылья Советов». Футболист покинул самарскую команду после завершения сезона-2020/2021. Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак». Также на счету 35-летнего Дмитрия 47 матчей за сборную России.