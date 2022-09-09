Дмитрий Комбаров рассказал, что в его штаб вошли два бывших тренера «Шахтера»

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров рассказал, что в его тренерский штаб вошли два тренера, которые раньше работали в донецком «Шахтёре». Это помощник Анатолий Скирчук и тренер по нападающим Геннадий Зубов.
«Кто в моём штабе? Галкин Владислав Сергеевич – молодой петербургский специалист. Занимается тренерством уже 14 лет. Начинал с детей, знает рынок местных футболистов. Тренер вратарей – Сан Саныч Самохвалов – работал в команде до моего прихода. Ещё один помощник – Скирчук Анатолий Юрьевич. Тренер с огромным стажем, знающий тонкости работы как с молодыми, так и с опытными футболистами. Зубов Геннадий Александрович – тренер по нападающим. Также есть тренер по физподготовке Василий Сергеевич Жернаков, имеющий большой стаж работы. В целом получается такая смесь молодости и опыта», – сказал Комбаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
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