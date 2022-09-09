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«Бегемот — сказочник». Зарема Салихова обвинила агента Гурцкая во лжи

«Бегемот — сказочник». Зарема Салихова обвинила агента Гурцкая во лжи
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова футбольного агента Тимура Гурцкая.

Накануне агент заявил, что Федун вёл переговоры о возможном приходе в «Спартак» итальянского тренера Антонио Конте. Наставник якобы запросил у президента красно-белых огромный бюджет на трансферы, но Федун посчитал, что у «Спартака» и так сильный состав, поэтому завершил диалог с Конте. После этого в сезоне-2014/2015 московскую команду возглавил Мурат Якин.

«Бегемот — сказочник. То, о чём он говорит с чужих слов, было в другой стране, с другими людьми и другими условиями. А так всё верно. Ждём новые байки!» — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Напомним, Леонид Федун покинул пост президента «Спартака» после 18 лет во главе клуба. По слухам, сменщиком Федуна станет вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

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