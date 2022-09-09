Пирс Морган призвал проводить матчи АПЛ, несмотря на смерть королевы Елизаветы

Известный британский ведущий Пирс Морган призвал организаторов спортивных соревнований не останавливать турниры из-за траура в связи со смертью королевы Елизаветы II. Ранее было объявлено, что матчи 7-го тура АПЛ и других лиг, запланированные на ближайшие выходные, будут перенесены.



«Спортивные соревнования стоит продолжать. Во-первых, королева любила спорт. Во-вторых, было бы здорово увидеть, как полные стадионы поют гимн в память о её Величестве. Так накануне поступили фанаты «Вест Хэма», — написал Морган в соцсетях.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца — короля Георга VI. Таким образом, она правила страной более семидесяти лет.



Елизавета II скончалась накануне. Сперва появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья монарха, а вскоре стало известно, что она умерла на 97-м году жизни. Матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» начался с минуты молчания.

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