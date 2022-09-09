Дасаев отреагировал на информацию о том, что Конте мог возглавить «Спартак» в 2014 году

Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Ринат Дасаев отреагировал на информацию о том, что итальянский тренер Антонио Конте мог возглавить красно-белых в 2014 году.
«Верю ли я в то, что Конте мог возглавить «Спартак»? Возможно, какие-то переговоры были… Но если до назначения дело не дошло, значит, Леонид Арнольдович Федун был в чём-то не согласен с Конте. Был не согласен выделить € 100 млн на трансферы? Не знаю, трудно сказать», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Накануне агент Тимур Гурцкая заявил, что Федун вёл переговоры о возможном приходе в «Спартак» итальянского тренера Антонио Конте. Наставник якобы запросил у президента красно-белых огромный бюджет на трансферы, но Федун посчитал, что у «Спартака» и так сильный состав, поэтому завершил диалог с Конте. После этого в сезоне-2014/2015 московскую команду возглавил Мурат Якин.
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