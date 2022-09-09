Карпин высказался о желании Мелкадзе сменить гражданство из-за невызова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию, согласно которой форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе хочет сменить гражданство. Ранее сам Мелкадзе признался, что его посещали мысли о смене гражданства и переходе в сборную Грузии.



«Шанс выступать за сборную России есть у всех. Даже у вас (обращение к журналисту. — Прим. «Чемпионата») есть шанс играть за сборную. Если он поменяет спортивное гражданство, то будет играть за Грузию. Будет ли это потерей? Без комментариев», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



25-летний футболист до сих пор ни разу не сыграл за основную сборную России, однако заявил, что хочет на пике своей формы поиграть на международном уровне.

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