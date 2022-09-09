Лидер сборной Украины и «Динамо» Киев получил серьёзную травму. Он выбыл до конца года

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко получил серьёзное повреждение в матче Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (1:2). У лидера украинской команды диагностирован разрыв крестообразной связки колена, информирует телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Согласно сведениям источника, Шапаренко не сможет играть как минимум до конца 2022 года. Обычно на восстановление после разрыва крестообразной связки футболисты тратят около полугода.

Напомним, в матче с «Фенербахче» Шапаренко боролся за мяч, нарушил правила и после этого сам рухнул на газон и стал держаться за колено. Николая унесли с поля на носилках. Он не смог продолжить игру, а «Динамо» уступило в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 1:2.