Представитель Оздоева прокомментировал невызов игрока в сборную России на матч с Киргизией

Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, признался, что поддерживает решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать футболиста в состав национальной команды на товарищеский матч с Киргизией.



«Мы не обсуждали с Магомедом его возвращение в сборную России. Есть ещё Дзюба. Головин не приедет. Миранчук не попал в состав, Черышев. Есть большая группа футболистов, которые могли бы попасть.



Конфликт с Карпиным? Нет. Магомед – не конфликтный человек. Тем более с Карпиным никогда не было конфликтов — и даже не намечается.



По большому счёту, сейчас нет большой необходимости, чтобы дёргать легионеров в сборную для игры с Киргизией», — цитирует Гаргаева «РБ Спорт».

Новость по теме Карпин высказался о желании Мелкадзе сменить гражданство из-за невызова в сборную России