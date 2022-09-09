Представитель Оздоева прокомментировал невызов игрока в сборную России на матч с Киргизией
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Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, признался, что поддерживает решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать футболиста в состав национальной команды на товарищеский матч с Киргизией.
«Мы не обсуждали с Магомедом его возвращение в сборную России. Есть ещё Дзюба. Головин не приедет. Миранчук не попал в состав, Черышев. Есть большая группа футболистов, которые могли бы попасть.
Конфликт с Карпиным? Нет. Магомед – не конфликтный человек. Тем более с Карпиным никогда не было конфликтов — и даже не намечается.
По большому счёту, сейчас нет большой необходимости, чтобы дёргать легионеров в сборную для игры с Киргизией», — цитирует Гаргаева «РБ Спорт».
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