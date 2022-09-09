Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Сочи» — «Динамо»
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча РПЛ, в котором сыграют «Сочи» и бело-голубые. Встреча пройдёт сегодня, 9 сентября, в Сочи.
«Любые серии рано или поздно заканчиваются. «Динамо» настолько нестабильно играет… Могут обыграть «Спартак», а потом сыграть вничью с «Пари НН». Хотя вели по ходу матча со счётом 2:0: по итогу — ещё и ноги еле унесли. В «Сочи» поменялся тренер. Даже не знаю, чего ждать от команды Гаранина. Игра точно будет интересная. При этом надо помнить, что «Динамо» почти не играет нулевые матчи. Забивают и пропускают», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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