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Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Сочи» — «Динамо»

Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча «Сочи» — «Динамо»
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча РПЛ, в котором сыграют «Сочи» и бело-голубые. Встреча пройдёт сегодня, 9 сентября, в Сочи.

«Любые серии рано или поздно заканчиваются. «Динамо» настолько нестабильно играет… Могут обыграть «Спартак», а потом сыграть вничью с «Пари НН». Хотя вели по ходу матча со счётом 2:0: по итогу — ещё и ноги еле унесли. В «Сочи» поменялся тренер. Даже не знаю, чего ждать от команды Гаранина. Игра точно будет интересная. При этом надо помнить, что «Динамо» почти не играет нулевые матчи. Забивают и пропускают», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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