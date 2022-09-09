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Капелло назвал Анчелотти лучшим итальянским тренером в истории

Капелло назвал Анчелотти лучшим итальянским тренером в истории
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о работе наставника «Реала» Карло Анчелотти. Он назвал его лучшим итальянским тренером в истории.

«Анчелотти является лучшим итальянским тренером всех времён. «Реал» в матче с «Селтиком» играл великолепно», — сказал Капелло в эфире Sky Sports.

Ранее «Реал» стартовал с победы в Лиге чемпионов. Испанский клуб обыграл на старте турнира в гостях шотландский «Селтик» со счётом 3:0. В прошлом сезоне под руководством Анчелотти «Реал» выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

Анчелотти возглавил «Реал» после того, как провёл некоторое время в «Эвертоне». В Англии он не сумел добиться успеха, но сразу начал здорово работать в Мадриде.

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