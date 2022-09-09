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Сборная России в ноябре сыграет в Санкт-Петербурге с Боснией и Герцеговиной

Сборная России в ноябре сыграет в Санкт-Петербурге с Боснией и Герцеговиной
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Сборная России по футболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины, сообщает официальный сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 19 ноября и пройдёт в Санкт-Петербурге.

В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии, которая занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном.

Напомним, последнюю официальную встречу команда провела 18 ноября прошлого года с Хорватией.

Ранее УЕФА отстранил российскую команду от чемпионата мира по футболу – 2022, а российским клубам организация запретила принимать участие в еврокубках.

Ранее тренерский штаб национальной команды назвал расширенный список игроков на серию контрольных игр.

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