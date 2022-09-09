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«Наш состав и так хорош». В «Боруссии» рассказали, почему отказали Роналду в переходе

«Наш состав и так хорош». В «Боруссии» рассказали, почему отказали Роналду в переходе
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал информацию о том, что португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хотел присоединиться к команде в минувшее трансферное окно.

«Почему не стали подписывать Роналду? Наш состав и так хорош. Всё остальное по данной теме уже было сказано. Прекрасно понимаю, что любое слово представителя нашего клуба по данному вопросу стало бы поводом для новостей в средствах массовой информации. Это никому не нужно», – цитирует Келя Sport Bild.

Ранее сообщалось, что Роналду и дортмундская «Боруссия» контактировали насчёт перехода, а агент футболиста Жорже Мендеш находился на связи с руководством немецкого клуба. Также была информация, что Роналду очень хочет перейти в «Боруссию», но клуб не собирается его выкупать.

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