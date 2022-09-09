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Александр Мостовой: «Динамо» должно вспомнить последнее поражение от «Сочи»

Александр Мостовой: «Динамо» должно вспомнить последнее поражение от «Сочи»
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от стартового матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Динамо».

«Думаю, что фаворита в этом матче нет. Обе команды наверху, в плане игры и состава предварительно всё одинаково. Другое дело, что последнее поражение «Динамо» от «Сочи» не забывается. Думаю, многие это ещё помнят — оно было большое. «Динамо» должно это вспомнить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча состоится сегодня, 9 сентября, в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 20:00 мск.

На данный момент сочинцы с 13 очками занимают седьмое место в таблице РПЛ. Динамовцы идут на четвёртой строчке, набрав 16 баллов. Лидирует в лиге петербургский «Зенит», у которого 20 очков.

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