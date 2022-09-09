Мажич, обслуживавший матчи ЧМ и финал Лиги чемпионов, вошёл в состав ЭСК РФС

Бывший сербский арбитр Милорад Мажич стал представителем Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на сайте организации.

49-летний Мажич начал судейскую карьеру в 2007 году в чемпионате Сербии. В 2009-м получил статус арбитра ФИФА, в дальнейшем обслуживал игры Лиги Европы и Лиги чемпионов, а в 2014 и 2018 годах получил право работать на чемпионатах мира. Обслуживал финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018, в котором играли «Реал» и «Ливерпуль».

Напомним, ранее в состав ЭСК РФС вошёл бывший узбекский судья Равшан Ирматов. Комиссия разбирает спорные судейские решения после каждого тура в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), Первой и Второй лигах.

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