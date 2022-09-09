Ловчев: не скажу, что Черчесов — выдающийся тренер. Не могу сравнить его с Лобановским

Бывший советский футболист Евгений Ловчев высказался о тренерских качествах наставника «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

«Не думаю, что «Ференцварош» далеко пройдёт в Лиге Европы. Да, против «Трабзонспора» они играли в меньшинстве и после начали забивать голы, показали неплохую игру. Но я не скажу, что Черчесов — выдающийся тренер. Он довольно хороший специалист. Не могу сравнить Станислава Саламовича с Лобановским, с которым мне приходилось работать. Но то, что он вырос как тренер, поработал в Польше, а работает сейчас в «Ференцвароше», — всё это даёт ему ещё больше мастерства. Это самое главное», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

59-летний Черчесов возглавил венгерскую команду в декабре 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» выиграл чемпионат и Кубок страны, а в нынешнем сезоне вышел в групповой этап Лиги Европы.

Станислав Черчесов чеканит мяч на тренировке «Ференцвароша». Видеоролик: