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«Сочи» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ

«Сочи» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч 9-го тура РПЛ
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Сегодня, 9 сентября, матчем между «Сочи» и «Динамо» на стадионе «Фишт» будет дан старт 9-му туру Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Обслужит встречу судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе.

Запасные: Заболотный, Адамов, Миладинович, Сиссако, Кравцов, Шипунов, Мартовой, Ушатов, Батырев, Жоазиньо, Сарвели.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричал, Скопинцев, Фомин, Захарян, Макаров, Гагнидзе, Грулёв, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Сазонов, Лаксальт, Даса, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Смолов, Гладышев.

Помогать Левникову будут Андрей Веретёшкин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Ранэль Зияков (Набережные Челны). Судьёй VAR назначен Евгений Кукуляк (Калуга), его помощником — Егор Болховитин (Ленинградская область).

«Сочи» — «Динамо». Захарян остался, а Смолов выздоровел. Держитесь, южане! «Сочи» — «Динамо». Захарян остался, а Смолов выздоровел. Держитесь, южане!
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