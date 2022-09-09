Виктор Онопко рассказал о переговорах между РФС и УЕФА при организации матча с Боснией

Помощник главного тренера сборной России и «Ростова» Виктор Онопко рассказал, как Российский футбольный союз (РФС) занимался организацией матча с Боснией и Герцеговиной.
«Работа в РФС велась всё это время. Велись переговоры по поводу игр в сентябре и ноябре. Итоговый результат хорош для всех: для сборной, футболистов и болельщиков. Во всех отношениях отличное решение.
Препятствовали ли в УЕФА? Велись переговоры с УЕФА и другими федерациями. Всё было в правомерных рамках. Лично для меня хорошо, что будут игры», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сборные России и Боснии и Герцеговины сыграют в Санкт-Петербурге 19 ноября. Также осенью команда Валерия Карпина проведёт матчи с Киргизией и Ираном.
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