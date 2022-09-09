Мухин рассказал, какое празднование предложил Набабкин для первого гола на взрослом уровне

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о конкуренции с новичком команды Сашей Зделаром, а также о том, как отпразднует первый гол на взрослом уровне.

«Как взаимоотношения с ним? У нас всё отлично, мы хорошо общаемся. На обратном пути в поезде из Ростова играли в Uno. Он классный парень. Мы точно не убиваем друг друга из-за конкуренции. Но она меня подстёгивает, заставляет быть лучше. Нет конкуренции — нет прогресса.



У меня до сих пор нет забитых мячей на взрослом уровне? Нет, это не давит на меня, стараюсь на этом не зацикливаться. Что скрывать — раньше часто об этом думал, загонялся. В прошлом сезоне сидела мысль — очень хочу забить. В этом сезоне смог себя переломить. Получится забить — отлично, нет — ничего страшного, буду работать дальше. Всё же у меня другая позиция на поле. Если что — празднование уже есть, многие его знают.



Какое? Пародия полёта мухи. Кирилл Анатольевич (Набабкин. – Прим. «Чемпионата») подсказал, когда мы записывали предсезонную видеосъёмку. Классный вариант, спасибо Набе за идею.



Кстати, в прошлый раз тоже записывали интервью перед игрой с «Краснодаром», и я пообещал забить. В этот раз обещать не буду!» – цитирует Мухина официальный сайт ЦСКА.