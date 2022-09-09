Черевченко отреагировал на слухи об интересе «Факела»
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Бывший тренер «Химок» Игорь Черевченко отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Факела».
«Интерес ко мне со стороны «Факела»? Я не комментирую слухи. Мне это неинтересно.
Когда появилась эта информация, то я улетал из России и был на переговорах с одним из азиатских клубов. Есть и другие предложения, но пока я возьму небольшую паузу в тренерской работе», – цитирует Черевченко Sport24.
Напомним, 6 сентября воронежский клуб объявил об отставке Олега Василенко. «Факел» в восьми матчах набрал четыре очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок» 22 февраля. Специалист занимал этот пост с ноября 2021 года.
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