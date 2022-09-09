Кавазашвили: у Мелкадзе будет эмоциональный подъём, если он попадёт в сборную Грузии

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, что нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе заявил о желании сменить гражданство на грузинское.

«У Мелкадзе же есть грузинские корни — он с лёгкостью может получить гражданство Грузии. Если ты не попадаешь в основную сборную России и у тебя есть шанс поиграть за другую страну, то почему нет. За последнее время уровень сборной Грузии вырос, и они очень неплохо себя показывают в международных матчах. Уверен, что если Георгий попадёт в сборную Грузии, то у него будет эмоциональный подъём. Жалко ли мне, что он не попадает даже в расширенный список сборной России? К сожалению, сейчас уровень игры Мелкадзе недостаточно хорош для уровня сборной», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.