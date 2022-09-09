Неймар — об адаптации Месси в «ПСЖ»: помогал ему на поле и тренировках, разговаривал с ним
Поделиться
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал об адаптации форварда Лионеля Месси в клубе.
«Я знаю Лео уже давно. Я помогал ему на поле и на тренировках, разговаривал с ним. Трудно идти на такие перемены, потому что он много лет провёл в «Барселоне». Теперь всё изменилось как для него, так и для его семьи.
Трудно, но я думаю, что сейчас ему становится легче, и он чувствует себя как дома. Я хочу, чтобы ему было весело, чтобы и нам было весело вместе. Мы знаем, впереди у нас много дел и вызовов, но я уверен, что мы справимся», – цитирует Неймара Goal.com со ссылкой на DAZN.
В текущем сезоне Месси провёл шесть матчей в чемпионате Франции и набрал девять баллов за результативность: забил три гола и отдал шесть голевых передач.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
05:25
-
04:54
-
04:42
-
04:36
-
03:52
-
03:42
-
03:34
-
03:27
-
03:03
-
02:10
-
02:02
-
00:52
-
00:28
-
00:10
-
00:04
-
00:03
- 9 сентября 2022
-
23:56
-
23:43
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
23:06
-
23:05
-
23:02
-
22:55
-
22:46
-
22:36
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
21:52
-
21:32
Партнерский контент