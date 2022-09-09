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Неймар — об адаптации Месси в «ПСЖ»: помогал ему на поле и тренировках, разговаривал с ним

Неймар — об адаптации Месси в «ПСЖ»: помогал ему на поле и тренировках, разговаривал с ним
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Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал об адаптации форварда Лионеля Месси в клубе.

«Я знаю Лео уже давно. Я помогал ему на поле и на тренировках, разговаривал с ним. Трудно идти на такие перемены, потому что он много лет провёл в «Барселоне». Теперь всё изменилось как для него, так и для его семьи.

Трудно, но я думаю, что сейчас ему становится легче, и он чувствует себя как дома. Я хочу, чтобы ему было весело, чтобы и нам было весело вместе. Мы знаем, впереди у нас много дел и вызовов, но я уверен, что мы справимся», – цитирует Неймара Goal.com со ссылкой на DAZN.

В текущем сезоне Месси провёл шесть матчей в чемпионате Франции и набрал девять баллов за результативность: забил три гола и отдал шесть голевых передач.

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