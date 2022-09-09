Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы очень страдаем». Игорь Акинфеев считает, что VAR навредил российскому футболу

«Мы очень страдаем». Игорь Акинфеев считает, что VAR навредил российскому футболу
Комментарии

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о работе VAR в российском футболе.

«Сделал ли VAR футбол в России лучше? У нас нет. Для кого-то, наверное, сделал, для ЦСКА — нет. Мы очень страдаем, надеюсь меня потом не (показывает жест, намекающий на «прихлопнуть». — Прим. «Чемпионата»). Мы очень много страдаем каждый год. Чалов с «Краснодаром», не помню, какой год. Последняя игра с «Ростовом», я считаю, что там чистый пенальти (на Фёдоре Чалове. — Прим. «Чемпионата»). Когда нам объясняют, что это в динамике не так, это не сё, это не то. А с «Факелом» это прям вот так, сяк. Через себя человек ударил, мяч ударил в «девятку», я его не отбил, а Медина ударил по ноге.

Я не скрываю, я объективный. С «Уралом» в прошлом сезоне был чистый пенальти в наши ворота. Мне что это скрывать? Я всё в футбольной жизни прошёл, я всё это вижу и знаю.

Без VAR футбол был менее балетным. Помните, как в хоккее повторы ввели, был реальный хоккей, а потом любой зацеп, цепанул, крутанул и две минуты. Здесь всё то же самое. Я смотрю Серию А, там любое касание и все орут, как будто ногу оторвали. А судьи пенальти ставят, накладка и пенальти. Я бы оставил VAR чисто из-за офсайдов», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» раздавил «Спартак». Ну и где Промес? Обзор 8-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #17:

Новость по теме
Игорь Акинфеев снизил зарплату на 40% по новому контракту с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022