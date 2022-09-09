«Мы очень страдаем». Игорь Акинфеев считает, что VAR навредил российскому футболу

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о работе VAR в российском футболе.

«Сделал ли VAR футбол в России лучше? У нас нет. Для кого-то, наверное, сделал, для ЦСКА — нет. Мы очень страдаем, надеюсь меня потом не (показывает жест, намекающий на «прихлопнуть». — Прим. «Чемпионата»). Мы очень много страдаем каждый год. Чалов с «Краснодаром», не помню, какой год. Последняя игра с «Ростовом», я считаю, что там чистый пенальти (на Фёдоре Чалове. — Прим. «Чемпионата»). Когда нам объясняют, что это в динамике не так, это не сё, это не то. А с «Факелом» это прям вот так, сяк. Через себя человек ударил, мяч ударил в «девятку», я его не отбил, а Медина ударил по ноге.



Я не скрываю, я объективный. С «Уралом» в прошлом сезоне был чистый пенальти в наши ворота. Мне что это скрывать? Я всё в футбольной жизни прошёл, я всё это вижу и знаю.



Без VAR футбол был менее балетным. Помните, как в хоккее повторы ввели, был реальный хоккей, а потом любой зацеп, цепанул, крутанул и две минуты. Здесь всё то же самое. Я смотрю Серию А, там любое касание и все орут, как будто ногу оторвали. А судьи пенальти ставят, накладка и пенальти. Я бы оставил VAR чисто из-за офсайдов», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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