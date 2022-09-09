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Ловчев: верю, что Конте запросил у Федуна 100 млн евро на трансферы в «Спартаке»

Ловчев: верю, что Конте запросил у Федуна 100 млн евро на трансферы в «Спартаке»
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Бывший советский футболист Евгений Ловчев рассказал, что известный тренер Антонио Конте мог возглавить красно-белых в 2014 году.

«Думаю, что Конте мог возглавить «Спартак» в 2014 году. Тогда отношение ко всему российскому было лучше, чем сейчас. Но тот же Гвардиола, когда приходит в новый клуб, говорит: «Купите мне того, купите этого». Поэтому все большие тренеры, как Конте, всегда и откровенно заявляют об этом. Верю в то, что Антонио обозначил Федуну сумму в 100 миллионов евро, на которую надо купить футболистов — это часть европейского футбола, в котором большие тренеры варятся», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В текущем сезоне спартаковцы набрали 16 очков и сейчас занимают шестое место в таблице.

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