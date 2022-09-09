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«Сочи» — «Динамо»: Георгий Мелкадзе открыл счёт на 6-й минуте

«Сочи» — «Динамо»: Георгий Мелкадзе открыл счёт на 6-й минуте
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Сегодня, 9 сентября, матчем между «Сочи» и «Динамо» на стадионе «Фишт» дан старт 9-му туру Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Обслуживает встречу судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 6-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе, откликнувшийся на передачу Никиты Бурмистрова. Для форварда это четвёртый мяч в девяти матчах нынешнего розыгрыша чемпионата России. Также на его счету результативная передача.

Помогают Левникову Андрей Веретёшкин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Ранэль Зияков (Набережные Челны). Судьёй VAR назначен Евгений Кукуляк (Калуга), его помощником — Егор Болховитин (Ленинградская область).

«Сочи» — «Динамо». Захарян остался, а Смолов выздоровел. Держитесь, южане! «Сочи» — «Динамо». Захарян остался, а Смолов выздоровел. Держитесь, южане!
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