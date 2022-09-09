«Сочи» — «Динамо»: Кристиан Нобоа увеличил преимущество хозяев на 10-й минуте

Сегодня, 9 сентября, матчем между «Сочи» и «Динамо» на стадионе «Фишт» дан старт 9-му туру Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Обслуживает встречу судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



На 6-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе, откликнувшийся на передачу Никиты Бурмистрова. Спустя четыре минуты отличился полузащитник Кристиан Нобоа, забивший свой cедьмой мяч в девяти матчах РПЛ: Мелкадзе выполнил передачу на Макарчука, тот мягко переправил мяч на Нобоа, а Кристиан ворвался в штрафную и из её центральной части технично пробил низом под штангу!



Помогают Левникову Андрей Веретёшкин и Роман Милюченко (оба — Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Ранэль Зияков (Набережные Челны). Судьёй VAR назначен Евгений Кукуляк (Калуга), его помощником — Егор Болховитин (Ленинградская область).