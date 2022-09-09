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Израильский журналист: кажется, «Динамо» сверху рекомендовали подписать кого-то из Израиля

Израильский журналист: кажется, «Динамо» сверху рекомендовали подписать кого-то из Израиля
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Израильский журналист Михаил Йокин прокомментировал срыв трансфера Эдена Карцева и последующее приобретение московским «Динамо» его соотечественника Эли Дасы.

«Динамо» не сумело перевести деньги «Маккаби» за Карцева. В Нетании подозревали, что такое может случиться, и прописали в контракте дедлайн. € 1,3 млн российский клуб должен был выплатить в августе и ещё € 1,8 — в мае 2023 года. Первый транш вовремя не поступил, и «Маккаби» аннулировал сделку.

Естественно, Карцев был разочарован срывом перехода. Хотя в Израиле многие придерживаются мнения, что в Россию сейчас ехать нельзя. Карцев и Даса подвергаются сильной критике, особенно Даса — ведь он капитан сборной. У меня такое впечатление, что «Динамо» настоятельно рекомендовали сверху подписать израильтянина, и неважно какого. Политически это может быть сегодня целесообразно», – сказал Йокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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