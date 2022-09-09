Израильский журналист: кажется, «Динамо» сверху рекомендовали подписать кого-то из Израиля

Израильский журналист Михаил Йокин прокомментировал срыв трансфера Эдена Карцева и последующее приобретение московским «Динамо» его соотечественника Эли Дасы.
«Динамо» не сумело перевести деньги «Маккаби» за Карцева. В Нетании подозревали, что такое может случиться, и прописали в контракте дедлайн. € 1,3 млн российский клуб должен был выплатить в августе и ещё € 1,8 — в мае 2023 года. Первый транш вовремя не поступил, и «Маккаби» аннулировал сделку.
Естественно, Карцев был разочарован срывом перехода. Хотя в Израиле многие придерживаются мнения, что в Россию сейчас ехать нельзя. Карцев и Даса подвергаются сильной критике, особенно Даса — ведь он капитан сборной. У меня такое впечатление, что «Динамо» настоятельно рекомендовали сверху подписать израильтянина, и неважно какого. Политически это может быть сегодня целесообразно», – сказал Йокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 10 сентября 2022
-
05:25
-
04:54
-
04:42
-
04:36
-
03:52
-
03:42
-
03:34
-
03:27
-
03:03
-
02:10
-
02:02
-
00:52
-
00:28
-
00:10
-
00:04
-
00:03
- 9 сентября 2022
-
23:56
-
23:43
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
23:06
-
23:05
-
23:02
-
22:55
-
22:46
-
22:36
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
21:52
-
21:32