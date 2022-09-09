Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили оценил победу «Ференцвароша» Черчесова в ЛЕ над «Трабзонспором»

Кавазашвили оценил победу «Ференцвароша» Черчесова в ЛЕ над «Трабзонспором»
Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о победе «Ференцвароша», которым руководит экс-тренер Станислав Черчесов, в матче Лиги Европы с «Трабзонспором».

«Турецкий чемпионат сейчас богат на техничных футболистов и уровень команд там высокий. Поэтому обыграть чемпиона Турции «Трабзонспор», ещё и в меньшинстве, дорогого стоит. Черчесов показал, на что способен. Он это доказывал и своей работой в чемпионате Польши, где выигрывал чемпионат и Кубок страны, затем в сборной России. Сейчас успешно работает в «Ференцвароше», поэтому удивляться его успехам в еврокубках не стоит. Надеюсь, он продолжит нас радовать на европейских первенствах», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, вчера, 8 сентября, «Ференцварош» принимал турецкий «Трабзонспор» в Лиге Европы. Встреча прошла на поле стадиона «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась победой «Ференцвароша» со счётом 3:2. Отметим, с 16-й минуты подопечные Черчесова играли в меньшинстве.

Новость по теме
Тихонов поздравил Черчесова с победой в первом матче «Ференцвароша» в Лиге Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022