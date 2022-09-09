Мостовой: верю, что Конте мог оказаться в «Спартаке». Дай денег — кто угодно приедет

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не исключил, что действующий наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте мог возглавить московскую команду в 2014 году.
«Конте попросил 100 миллионов евро? Ни хрена себе. Не знаю, как это воспринимать. Я верю, что он мог оказаться в «Спартаке». Капелло вряд ли бы приехал, но когда ему назвали сумму, то сразу приехал. Дай денег — приедет кто угодно. Они и приезжали. Манчини приезжал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее информацию о том, что Конте мог возглавить «Спартак», озвучил футбольный агент Тимур Гурцкая. По его сведениям, на подобную финансовую просьбу Федун отреагировал назначением на этот пост швейцарца Мурата Якина.
7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке». Видеоролик:
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