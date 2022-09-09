«Звезда» под руководством Комбарова выиграла матч со счётом 7:0

Несколько минут назад в Великом Новгороде завершился матч Второй лиги, в котором местный «Электрон» встречался с петербургской «Звездой». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:0. Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Комбарова вышли на чистое второе место в таблице.
На 12-й минуте Игорь Смирнов открыл счёт в матче, на 21-й Матвей Першин увеличил преимущество петербуржцев, а на 44-й Леонид Герчиков сделал счёт крупным.
На 57-й отличился Степан Евсютин, через пять минут забил Максим Андреев, а в последнюю пятиминутку дублем отметился Юрий Галеев.
Теперь на счету «Звезды» 17 очков в девяти играх. В своей группе петербуржцы – единственная команда, которая ещё ни разу не проиграла в чемпионате.
Напомним, в среду, 14 сентября, «Звезда» сыграет с любительским клубом «Амкал» в матче 1/64 финала Кубка России. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» и начнётся в 13:00.
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