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Эрлинг Холанд рассказал, кого ему напоминает Хулиан Альварес

Эрлинг Холанд рассказал, кого ему напоминает Хулиан Альварес
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался об одноклубнике по команде — форварде Хулиане Альваресе.

«Хулиан — невероятный футболист с большим талантом. Я должен сказать, что он очень хорош, он немного напоминает мне Серхио Агуэро. Вы видели Альвареса в игре с «Ноттингем Форест»? Это было невероятно, думаю, мы также можем играть вместе», — приводит слова Холанда Marca.

22-летний Альварес в нынешнем сезоне принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги (АПЛ), забив дважды. 22-летний Холанд в шести встречах забил 10 голов. Вместе нападающие провели на поле 123 минуты в матчах с «Ливерпулем» (Суперкубок, 32 минуты), «Кристал Пэлас» (23 минуты) и «Ноттингем Форест» (68 минут), однако за это время ни один из футболистов не отметился результативным действием.

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