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Игнатьев: каждая победа Черчесова в ЛЕ даёт право говорить, что в России всё не так плохо

Игнатьев: каждая победа Черчесова в ЛЕ даёт право говорить, что в России всё не так плохо
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о работе экс-тренера российской сборной Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

«Победа над чемпионом Турции «Трабзонспором» — это действительно большой успех. Я уже поздравил Станислава Саламовича с победой. Болельщики по всему миру, которые следят за футболом, увидели, что в российском футболе есть специалисты хорошего уровня. К сожалению, у нас очень мало тренеров работает в зарубежном футболе. В нынешней ситуации каждая победа Черчесова в ЛЕ даёт право говорить, что в России всё не так плохо, как пытаются преподнести в Европе», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, вчера, 8 сентября, «Ференцварош» принимал турецкий «Трабзонспор» в Лиге Европы. Встреча прошла на поле стадиона «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась победой «Ференцвароша» со счётом 3:2. Отметим, с 16-й минуты подопечные Черчесова играли в меньшинстве.

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