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Amnesty International: проведение ЧМ-2030 в Саудовской Аравии практически невозможно

Amnesty International: проведение ЧМ-2030 в Саудовской Аравии практически невозможно
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Правозащитная организация Amnesty International отреагировала на желание Саудовской Аравии принять чемпионат мира по футболу в 2030 году. Помимо Саудовской Аравии турнир готовы принять Египет и Греция. Отмечалось, что страны намерены провести турнир вместе.

Amnesty International заявила, что проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии практически невозможно, так как ФИФА «должна применить критерии, связанные с правами человека и не повторять ошибок, которые допустила с Катаром».

«В сложившейся ситуации практически невозможно понять, как ФИФА может согласовать ужасающие права человека в Саудовской Аравии со своими собственными принципами и обязанностями в области прав человека», – цитирует заявление Amnesty International Daily Mail.

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