В Ла Лиге рассказали, что год назад долг «Барселоны» составлял € 875 млн

Исполнительный директор испанской Примеры (Ла Лиги) Хавьер Гомес во время рассказа о лимитах на зарплату в чемпионате поведал о долге, который был на счёте «Барселоны» летом 2021 года.
«По состоянию на 30 июня 2021 года финансовый долг «Барсы» составлял € 875 млн, цифры, которые раскрываются в других местах, преувеличены.
Одним из рычагов является то, что «Барселона» сократила будущий доход и ей придётся адаптироваться. Гризманн? Мы не интерпретируем конфликты между клубами. «Барселона» не продала Гризманна как продажу. Поэтому это не учитывается в лимите зарплаты», — приводит слова Гомеса Mundo Deportivo.
Видеообзор. «Севилья» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 4-й тур:
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