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Жозе Моуринью хочет видеть в «Роме» бывшего защитника «Спартака»

Жозе Моуринью хочет видеть в «Роме» бывшего защитника «Спартака»
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Итальянская «Рома» и лично главный тренер Жозе Моуринью заинтересованы в подписании нового центрального защитника. Им может стать бывший футболист московского «Спартака» Никола Максимович, находящийся в статусе свободного агента. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По сведениям источника, римляне уже находятся в переговорах с 30-летним игроком.

Последним клубом Максимовича был «Дженоа», который он покинул по окончании прошлого сезона. Ранее он также играл в Италии за «Наполи» и «Торино», а вторую половину сезона-2017/2018 провёл в составе московского «Спартака».

«Рома» после пяти туров чемпионата Италии набрала 10 очков и идёт на пятой строчке турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет с «Эмполи» в гостях.

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