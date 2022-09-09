Президент «Райо Вальекано» подрался с агентом футболиста на переговорах о трансфере

Президент мадридского «Райо Вальекано» Мартин Преса подрался с агентом форварда «Эспаньола» Рауля де Томаса, сообщает cope.es.
Когда представители команды и игрока начали обсуждать комиссию за трансфер, произошла стычка, в которой президент «Райо Вальекано» попытался ударить одного из юристов. Однако он ударил агента футболиста, после чего получил ответный удар в лицо.
Сообщается, что у стычки было несколько свидетелей. Они и вызвали полицию.
Отмечается, что президент «Райо» попал в больницу с лёгкими травмами, но вскоре был выписан из госпиталя.
Де Томас оказался в «Эспаньоле» в январе 2020 года, перейдя из «Бенфики» за € 22,5 млн. С тех пор Рауль забил 45 голов и отдал шесть результативных передач в 89 матчах. Соглашение между нападающим и каталонским клубом истекает в 2026 году. В ноябре 2021-го де Томас дебютировал за сборную Испании (четыре матча, без результативных действий).
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