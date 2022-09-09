Дальний удар Мончу не спас «Вальядолид» от поражения в матче с «Жироной»

Cегодня, 9 сентября, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне местная одноимённая команда в рамках 5-го тура чемпионата Испании играла с «Вальядолидом». Финальный свисток арбитра Сесара Сото Градо зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.
Счёт в матче открыли хозяева: арендованный у мадридского «Реала» полузащитник Рейниер получил передачу от Алейша Гарсии и спокойно отправил мяч в дальний угол ворот.
Рейниер забивает первый мяч в матче. Видеоролик:
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В концовке первого тайма «Вальядолид» сумел сравнять счёт: Мончу получил передачу от Роке Месы вдали от штрафной площади соперника. Полузащитника никто не успел накрыть и он спокойно нанёс точный удар по воротам «Жироны».
Мончу сравнивает счёт дальним ударом. Видеоролик:
Победу «Жироне» на 88-й минуте принёс точный удар Ориоля Ромеу (передача Сантьяго Буэно).
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