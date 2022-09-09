Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дальний удар Мончу не спас «Вальядолид» от поражения в матче с «Жироной»

Дальний удар Мончу не спас «Вальядолид» от поражения в матче с «Жироной»
Комментарии

Cегодня, 9 сентября, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне местная одноимённая команда в рамках 5-го тура чемпионата Испании играла с «Вальядолидом». Финальный свисток арбитра Сесара Сото Градо зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли хозяева: арендованный у мадридского «Реала» полузащитник Рейниер получил передачу от Алейша Гарсии и спокойно отправил мяч в дальний угол ворот.

Рейниер забивает первый мяч в матче. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

В концовке первого тайма «Вальядолид» сумел сравнять счёт: Мончу получил передачу от Роке Месы вдали от штрафной площади соперника. Полузащитника никто не успел накрыть и он спокойно нанёс точный удар по воротам «Жироны».

Мончу сравнивает счёт дальним ударом. Видеоролик:

Победу «Жироне» на 88-й минуте принёс точный удар Ориоля Ромеу (передача Сантьяго Буэно).

Испания - Примера. 5-й тур
09 сентября 2022, пятница. 22:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Рейниер – 21'   1:1 Мончу – 38'   2:1 Ромеу – 88'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022