Дальний удар Мончу не спас «Вальядолид» от поражения в матче с «Жироной»

Cегодня, 9 сентября, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне местная одноимённая команда в рамках 5-го тура чемпионата Испании играла с «Вальядолидом». Финальный свисток арбитра Сесара Сото Градо зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче открыли хозяева: арендованный у мадридского «Реала» полузащитник Рейниер получил передачу от Алейша Гарсии и спокойно отправил мяч в дальний угол ворот.

Рейниер забивает первый мяч в матче. Видеоролик:

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В концовке первого тайма «Вальядолид» сумел сравнять счёт: Мончу получил передачу от Роке Месы вдали от штрафной площади соперника. Полузащитника никто не успел накрыть и он спокойно нанёс точный удар по воротам «Жироны».

Мончу сравнивает счёт дальним ударом. Видеоролик:

Победу «Жироне» на 88-й минуте принёс точный удар Ориоля Ромеу (передача Сантьяго Буэно).