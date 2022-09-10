«Не могу говорить про это». Норманн — на вопрос про сборную Норвегии
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Полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн не стал комментировать ситуацию со сборной Норвегии. Ранее представители национальной команды заявили, что футболист перестанет вызываться в сборную из-за перехода в российский клуб.
«Честно говоря, я не могу говорить про это. Я сфокусирован на игре за «Динамо» — я рад быть здесь и хочу работать», — приводит слова Норманна «РБ Спорт».
26-летний Норманн нынешний сезон должен был продолжить в «Лечче» на правах аренды: итальянский клуб успел объявить о переходе футболиста «Ростова», но сделка сорвалась. Норманн решил продолжить карьеру в России, но переехать подальше от границы. 6 сентября московское «Динамо» арендовало Матиаса на сезон с возможностью выкупа.
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