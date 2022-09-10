«Ланс» возглавил таблицу французского чемпионата
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Несколько минут назад в Лансе (Франция) на стадионе «Боллар-Делелис» завершился матч 7-го тура французской Лиги 1, в котором «Ланс» принимал «Труа». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Благодаря этой победе хозяева набрали 17 очков и возглавили таблицу чемпионата Франции.
Единственный гол в матче забил Кевин Дансо на 39-й минуте. Ему ассистировал Пшемыслав Франковски.
Отметим, что эти команды открыли 7-й тур чемпионата, однако по его итогам «Ланс» не опустится ниже топ-3 – команду могут обогнать только «ПСЖ» и «Марсель», у которых по 16 очков.
Напомним, обе команды проведут свои матчи сегодня, 10 сентября. «ПСЖ» в 18:00 мск встретится с «Брестом», «Марсель» в 22:00 мск сыграет с «Лиллем».
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