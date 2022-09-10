Боснийский экс-защитник предложил не пускать в страну тех, кто сыграет в матче с Россией
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Бывший защитник сборной Боснии и Герцеговины Эрвин Жуканович отреагировал на слова полузащитника Миралема Пьянича, который отказывается ехать в Петербург на матч со сборной России.
«Каждый игрок и член сборной должен вести себя как он. Позорный поступок со стороны президента федерации. Очевидно, он перепутал, в какой стране живёт и под каким флагом играет наша страна! Тот, кто появится в этом матче, больше не может ступить в нашу страну.
Надеюсь, капитан возглавит команду и заявит, что на игру в Россию никто не поедет. Это единственно правильный путь. Пока это хамство», – цитирует Жукановича sport.avaz.ba.
Товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге.
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