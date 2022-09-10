Стало известно, сколько заработает Федерация футбола Боснии за товарищеский матч с Россией

Федерация футбола Боснии и Герцеговины заработает около € 200 тыс. за товарищеский матч с Россией в ноябре этого года, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает портал Avaz. Кроме того, все расходы на проезд и проживание будет нести принимающая сторона.

Напомним, ранее РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездной товарищеской встречи с Ираном. В сентябре и ноябре команда Валерия Карпина проведёт серию контрольных встреч. Первая из них пройдёт 24 сентября в Бишкеке, где Россия сыграет с командой Киргизии, которая занимает 95-ю строчку в рейтинге ФИФА. Свою последнюю официальную встречу Россия провела 18 ноября прошлого года с Хорватией (0:1).



Ранее УЕФА отстранил российскую команду от чемпионата мира по футболу – 2022, а российским клубам организация запретила принимать участие в еврокубках.