Норманн ответил, давит ли на него невызов в сборную Норвегии после перехода в «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн высказался о ситуации, которая возникла на его родине после возвращения футболиста в Россию. Главный тренер сборной Норвегии Столе Солбаккен не вызвал Норманна в национальную команду.



«Конечно, это не лучшая ситуация, но всё моё внимание сосредоточено здесь. Я рад оказаться в «Динамо» и хочу помочь команде. Я мотивирован на то, чтобы хорошо выполнять свою работу», – приводит слова Норманна официальный сайт «Динамо».



Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги норвежский полузащитник в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».