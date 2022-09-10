Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Норманн ответил, давит ли на него невызов в сборную Норвегии после перехода в «Динамо»

Норманн ответил, давит ли на него невызов в сборную Норвегии после перехода в «Динамо»
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн высказался о ситуации, которая возникла на его родине после возвращения футболиста в Россию. Главный тренер сборной Норвегии Столе Солбаккен не вызвал Норманна в национальную команду.

«Конечно, это не лучшая ситуация, но всё моё внимание сосредоточено здесь. Я рад оказаться в «Динамо» и хочу помочь команде. Я мотивирован на то, чтобы хорошо выполнять свою работу», – приводит слова Норманна официальный сайт «Динамо».

Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги норвежский полузащитник в 15 матчах в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча и одной голевой передачи. До перехода в «Ростов» в 2018 году Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».

Новость по теме
«Не могу говорить про это». Норманн — на вопрос про сборную Норвегии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022