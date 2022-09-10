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«Хочу быть солидарен с народом Украины». Джеко выступил против проведения матча с Россией

«Хочу быть солидарен с народом Украины». Джеко выступил против проведения матча с Россией
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36-летний боснийский нападающий Эдин Джеко, занимающий пост капитана национальной сборной, выступил против проведения товарищеского матча со сборной России, который уже запланирован на ноябрь этого года.

«Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарным с народом Украины в эти трудные для него времена», — приводит слова Джеко Avaz.

Напомним, Джеко в настоящий момент является игроком миланского «Интера». В нынешнем сезоне он принял участие в шести встречах за итальянский клуб, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В составе сборной Боснии и Герцеговины он дебютировал в июне 2007 года и с тех пор провёл уже 124 матча на международном уровне, отметившись 63 голами.

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