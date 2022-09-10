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Каррагер: на месте Поттера был бы очень осторожен после того, что «Челси» сделал с Тухелем

Каррагер: на месте Поттера был бы очень осторожен после того, что «Челси» сделал с Тухелем
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Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о назначении Грэма Поттера главным тренером «Челси» после того, как клуб уволил Томаса Тухеля.

«Челси» – очень безжалостный клуб, и я не уверен, что Поттер подходит ему. В клубе хотят сделать что-то по-другому, если говорить о взаимоотношениях с тренерами, но на месте Поттера мне было бы очень трудно в это поверить. Они только что избавились от тренера после шести матчей сезона. Есть опасения за то, что Поттер окажется в той же лодке, что и любой другой менеджер «Челси» за последний десяток лет.

Если они не получат результаты немедленно, они найдут себе ещё одного тренера. Да, может быть, с Поттером всё изменится. Но будь я Поттером, был бы очень осторожен после того, что «Челси» сделал с Тухелем. Было ясно, что Грэм рано или поздно уйдёт из «Брайтона». Он проделал там блестящую работу, всем нравится футбол, в который играет его команда. Понимаю, что он не может отказаться от такой возможности. Но я бы не стал верить в то, что «Челси» собирается действовать иначе в обозримом будущем.

Если бы я был болельщиком «Челси», а вы спросили меня, кого я хотел бы видеть во главе команды, то я выбрал бы Маурисио Почеттино», – приводит слова Каррагера Sky Sports.

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