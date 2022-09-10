Джунтоли: в борьбе за Кварацхелию «Наполи» обошёл «Реал Сосьедад», «Рому» и «Ювентус»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал, с какого периода итальянский клуб начал следить за 21-летним грузинским крайним полузащитником Хвичей Кварацхелией и какие клубы в борьбе за него им удалось обойти.

«Хвича Кварацхелия был в нашем списке с марта 2020 года. Мы решили инвестировать в него, и мы оказались быстрее, чем «Реал Сосьедад», «Рома» и «Ювентус». Окончательная сумма трансфера за него составила € 10 млн — ещё два года назад за него хотели € 30 млн!» — приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, в нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в шести встречах за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.