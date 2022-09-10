Журналист «Динамо» К жёстко раскритиковал турецких фанатов после акций в поддержку Путина

Андрей Шахов, являющийся журналистом пресс-службы киевского «Динамо», раскритиковал фанатов «Фенербахче» за их поведение на матче Лиги Европы с украинским клубом.

«Запасные футболисты «Динамо» шли разминаться – в них летят бутылки, оскорбляют их матерей и кричат ​​«Слава Путину». Шапаренко на носилках забирают с поля, они смеются над этим, матерят его следом и тыкают непристойные жесты. Какие-то идиоты надевают маски Путина и идут в них на стадион, чтобы поиздеваться над беженцами, присутствующими на матче. Скажите мне, что вообще происходит? Целые трибуны кричат ​​оскорбления в сторону украинцев, «Динамо» и его болельщиков — тоже ноль внимания.



И, наконец, кто-то обратит внимание на поведение фанатов этой команды?!



Проще всего вывесить в начале матча баннер «Мы за мир», чтобы после очередных оскорблений поднять вверх ручки и сказать: «А что мы? Мы — ничего, вон баннер нацепили же!».



Я очень надеюсь, что рано или поздно ФИФА и УЕФА обратят внимание на поведение этих фанатов, а на матчах этой команды в дальнейшем будет присутствовать больше правоохранительных органов.



Ссылки ФИФА и УЕФА про уважение… Этим на этом стадионе и не пахнет. Будем смотреть, какие будут последствия», — написал Шахов в одной из социальных сетей.

Напомним, в четверг, 8 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Фенербахче» обыграл «Динамо» (Киев) со счётом 2:1.

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