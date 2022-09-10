«Спорт вне политики. Точно». Малиновский — о матче между Россией и Боснией
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Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отреагировал на объявление боснийской федерации футбола о договорённости по поводу проведения товарищеского матча со сборной России.
«Спорт вне политики. Точно», – написал Руслан Малиновский в своём «твиттере» под постом с объявлением о матче.
Напомним, ранее сообщалось о том, что товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины пройдёт 19 ноября в Санкт-Петербурге. УЕФА не стал выступать против проведения этой встречи.
Также сообщалось, что ряд боснийских футболистов выступили против проведения игры со сборной России. В частности, это нападающий «Интера» Эдин Джеко и полузащитник арабского «Шарджа» Миралем Пьянич.
Фанат «Фламенго» поцеловал журналистку во время эфира.
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