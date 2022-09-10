Модрич заявил, что испытывает огромное удовольствие от футбола

Хавбек «Реала» Лука Модрич рассказал, что думает о своем будущем.

Вчера, 9 сентября, полузащитнику исполнилось 37 лет.

«Испытываю от своей работы огромное удовольствие, большее, чем когда-либо. Это связано с моим возрастом — я знаю, что выступать на высоком уровне в такие годы довольно непросто, поэтому ценю то, что у меня есть.

У меня спрашивают, в чём мой секрет, а я не знаю. Это получается естественным путём. Я живу футболом 24 часа в сутки, и это очень важно», — цитирует Модрича Marca.



В сезоне-2022/2023 хорват забил гол и отдал результативную передачу в четырёх матчах Примеры за «Реал». Лука выступает за испанскую команду с 2012 года, а нынешний контракт хавбека с мадридцами рассчитан до конца июня 2023 года.

Гол Модрича дальним ударом в «девятку». Видеоролик:

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