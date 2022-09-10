Холанд — о своих дебютных голах в АПЛ: большого шока нет

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением о своих первых забитых мячах в английской Премьер-лиге.

«Конечно, я немного удивлён, но большого шока нет. Потому что я знаю свои качества и знаю, в какую хорошую команду попал. Здесь так много хороших товарищей по команде. Это прекрасный клуб с очень хорошими людьми. Мне нравится быть на этом стадионе, и в последнее время у нас было много хороших моментов», — сказал Холанд в интервью изданию Telemundo Sports.

Напомним, Холанд в дебютных шести встречах за горожан забил 10 голов в ворота соперников, что стало рекордом для новичков АПЛ. Также норвежец отметился дублем в ворота «Севильи» в своём первом матче Лиги чемпионов за «Манчестер Сити».

22-летний Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». По сведениям Transfermarkt, сделка обошлась английскому клубу в € 60 млн. Соглашение между сторонами подписано до 2027 года.

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